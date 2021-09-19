Москва, 19 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. 93,3% из зарегистрированных в системе дистанционного электронного голосования москвичей сделали свой выбор онлайн, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами. При этом такая явка на парламентских выборах в российской столице стала рекордной, превысив показатели голосования по поправкам к Конституции РФ летом прошлого года.

Minsvyaz.ru Электронное голосование

19 сентября — заключительный день выборов в Госдуму РФ, довыборов в Мосгордуму и выборов в муниципальный совет района Щукино. Зарегистрированные в системе электронного голосования москвичи имеют возможность до 20:00 проголосовать по интернету, остальные горожане могут отдать свой выбор на одном из 3638 избирательных участков столицы.

Всего в Москве опцию онлайн-голосования выбрали более двух миллионов человек.

Получить бюллетень можно до 19:59 19 сентября. Для надежности при голосовании онлайн используют двойное подтверждение личности — через личный кабинет на mos.ru и по номеру телефона. Чтобы сделать свой выбор нужно зайти в личный кабинет на mos.ru и открыть сервис голосования. После получения СМС c цифровым кодом надо ввести этот код в специальное поле, и бюллетень откроется.

На случай технического сбоя или других неполадок в систему дистанционного голосования в этом году добавлена функция «отложенное решение», которая позволяет вернуться к бюллетеню.