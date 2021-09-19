С Канарских островов эвакуируют людей — проснулся вулкан Кумбре-Вьеха
Мадрид, 19 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось в Испании на одном из Канарских островов, сообщает 19 сентября агентство EFE.
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Извержение вулкана
Вулкан расположен на острове Пальма.
Отмечено, что ранее Институт вулканологии Канар в районе вулкана Кумбре-Вьеха за неделю зафиксировал свыше 20 тыс. сейсмических колебаний.
Местные власти начали эвакуацию людей, в первую очередь пожилых и инвалидов с ограниченной подвижностью.