Мадрид, 19 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось в Испании на одном из Канарских островов, сообщает 19 сентября агентство EFE.

Boaworm Извержение вулкана

Вулкан расположен на острове Пальма.

Отмечено, что ранее Институт вулканологии Канар в районе вулкана Кумбре-Вьеха за неделю зафиксировал свыше 20 тыс. сейсмических колебаний.

Местные власти начали эвакуацию людей, в первую очередь пожилых и инвалидов с ограниченной подвижностью.