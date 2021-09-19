Пермь, 19 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Пермском крае за два часа до закрытия избирательных участков средняя явка на выборах составила 36,03%. Проголосовали 715 950 избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Rk.gov.ru Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Окончательные результаты станут известны после подсчета голосов, скорее всего, уже 20 сентября.

Напомним, в Прикамье завершаются выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания и ряда муниципальных образований.