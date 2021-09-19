Ростов-на-Дону, , 17:47 — REGNUM Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова пришла в третий день голосования на один из избирательных участков в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском избиркоме 19 сентября.

Игрок ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова Vk.com/rostovhandball

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Вместе с гандболисткой бюллетень для голосования получил её супруг — итальянец Федерико Абис, ставший недавно обладателем паспорта гражданина РФ. Он признался, что рад принимать участие в политической жизни России.

ИА REGNUM напоминает, что в очном формате в выборах приняли участие 30,5% избирателей Ростовской области. С учётом дистанционного голосования явка на Дону к полудню 19 сентября составила 36%.

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