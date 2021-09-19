Воронеж, 19 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Все избирательные участки закрылись в Воронежской области в 20:00 19 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Все на выборы!

Ровно в 20:00 избирательные участки закрылись для голосования, участковые комиссии приступили к подсчёту голосов. На 18:00 явка в регионе составила чуть больше 50%.

В Российской Федерации 17, 18 и 19 сентября проводились выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. В Воронежской области всего проводилось 28 избирательных кампаний. Голосование проводилось на 1734 постоянных участках для голосования и на 19 временных.