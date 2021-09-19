Вашингтон, 19 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В юго-восточной части Атлантического океана сформировался тропический шторм «Питер». Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

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На данный момент максимальная скорость ветра в пределах шторма составляет 18 м/c.

В настоящее время «Питер» находится в на расстоянии порядка 1 тыс. км к востоку от Ливардских островов в Карибском море и направляется на северо-запад со скоростью порядка 24 км/ч.