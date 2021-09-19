Ростов-на-Дону, , 17:37 — REGNUM В Ростовской области явка на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва составила 36%, сообщили ИА REGNUM в донском избиркоме 19 сентября.

Голосование Yarregion.ru

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«В выборах, по информации на 12:00 19 сентября, приняли участие 30,5% избирателей Ростовской области (без учёта дистанционного голосования). С учётом дистанционного голосования явка составила 36%», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области открыт 2 601 избирательный участок. До 20:00 мск есть возможность проголосовать в удалённом режиме (для тех, кто подал заявление на участие в дистанционном электроном голосовании). Для маломобильных граждан организована работа выездных групп территориальных участковых комиссий.

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