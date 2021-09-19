Вашингтон, 19 сентября 2021, 17:32 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения со стороны Вашингтона в том, что в стране ограничивается свобода информации и доступа в интернет. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Посол отметил, что указанные обвинения последовали от представителей Соединенных Штатов в ходе контактов с российской стороной.
Российский посол подчеркнул, что в пятницу, 17 сентября, он проводил встречу в Белом доме, во время которой обсуждалась тема вмешательства Соединенных Штатов в российские выборы. Одновременно с этим российские дипломаты посетили Госдепартамент, где и были высказаны указанные претензии.