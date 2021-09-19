Вашингтон, 19 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения со стороны Вашингтона в том, что в стране ограничивается свобода информации и доступа в интернет. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Сша Россия

Посол отметил, что указанные обвинения последовали от представителей Соединенных Штатов в ходе контактов с российской стороной.

«У нас состоялся, кстати говоря, очень интересный спор в отношении свободы информации, в отношении свободы доступа в интернет. Услышал я в наш адрес обвинения о том, что мы прикрываем такую возможность, что я, естественно, крайне отверг», — отметил Антонов.

Российский посол подчеркнул, что в пятницу, 17 сентября, он проводил встречу в Белом доме, во время которой обсуждалась тема вмешательства Соединенных Штатов в российские выборы. Одновременно с этим российские дипломаты посетили Госдепартамент, где и были высказаны указанные претензии.