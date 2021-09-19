Вашингтон, 19 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Разработчик многопользовательской кооперативной хоррор-игры Phasmophobia отметил годовщину её релиза. Об этом 19 сентября сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Phasmophobia

Kinetic Games выпустила обновление, которое, в частности, добавило в игру несколько новых функций. Студия также разместила на странице проекта публикацию, в которой поблагодарила поклонников игры за поддержку.

«Сегодня Phasmophobia — одна из игр с самым высоким рейтингом в Steam, что невероятно, и я даже не мог себе представить, что это произойдет», — написал основатель Kinetic Games, известный под ником Dknighter.

Напомним, Dknighter являлся единственным сотрудником в своей студии, когда выпустил Phasmophobia в ранний доступ в сервисе Steam 18 сентября 2020 года. В 2020 году игра получила премию The Game Awards в номинации «Лучший дебют».