Краснодар, 19 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Все избирательные участки закрылись в Краснодарском крае по данным на 20:00 19 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Выборы

Ровно в 20:00 на избирательных участках прекратилось голосование, участковые комиссии приступили к подсчёту голосов. На 18:00 проголосовали почти 60% избирателей.

В Краснодарском крае, как и по всей России. 17, 18 и 19 сентября проводились выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Также жители региона выбирали членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, депутатов представительных органов в 23 муниципалитетах и глав 63 городских и сельских поселений.