Йошкар-Ола, , 17:26 — REGNUM В ЦИК Марий Эл по состоянию на 15:00 мск 19 сентября поступило 42 жалобы на нарушения избирательного законодательства. Обращения поступили с момента открытия участков для голосования 17 сентября, сообщает избирком республики.

Избирательный участок в Марий Эл Пресс-служба ЦИК Марий Эл

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Из общего числа жалоб не подтвердились 25 сообщений. По 17 в настоящее время проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 15:00 мск 19 сентября на избирательные участки пришли 206 853 жителя республики. Показатель явки составил 38,94%.

Читайте также: В Марий Эл на выборы пришли более 206 тыс. жителей республики