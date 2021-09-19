Ханты-Мансийск, , 18:03 — REGNUM В Югре в 20:00 по местному времени (18:00 мск) завершилось голосование на трёхдневных выборах. Идёт подсчёт голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

В Югре 19 сентября к 15:00 по местному времени (13:00 мск) в выборах приняли участие 40.08% от общего числа избирателей в регионе.

Напомним, жители Ханты-Мансийского автономного округа с 17 по 19 сентября 2021 года выбирали народных представителей в Госдуму РФ, Тюменскую областную думу и думу ХМАО.

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