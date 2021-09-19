Кемерово, 19 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области в 20:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, закрылись 1697 избирательных участков. Из них шесть участков были образованы в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Kamchatka-krai.izbirkom.ru Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Напомним, на территории региона с 17 по 19 сентября проходили 19 избирательных кампаний, основные — выборы в Государственную думу Российской Федерации восьмого созыва. Также будет обновлен совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу прошли в Мысках.

Подсчёт всех голосов, включая тех, кто проголосовал досрочно, начался.