Воронеж, , 17:25 — REGNUM Более 45,5% избирателей проголосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ в Воронежской области к 15:00 19 сентября, сообщили в облизбиркоме.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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«По состоянию на 15:00 19 сентября в выборах депутатов Государственной думы приняли участие 45,54% избирателей Воронежской области», — уточнили в избирательной комиссии региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходят выборы депутатов Государственной думы нового созыва. Голосование проводится в течение трёх дней, 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки работают до 20:00.