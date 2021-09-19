Париж, , 17:24 — REGNUM В посольстве России в Париже на выборах в Государственную думу проголосовал французский актер, гражданин России Жерар Депардье. Об этом сообщил 19 сентября корреспондент ТАСС с места событий.

Жерар Депардье Georges Biard

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«Я проголосовал, потому что это мой долг, — отметил актер в беседе с журналистами. — Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом России Владимиром Путиным».

Напомним, что 17, 18, 19 сентября граждане России выбирают депутатов Госдумы, глав девяти субъектов Федерации и несколько региональных законодательных собраний.