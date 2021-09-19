Оренбург, 19 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области на18:00 по местному времени (16:00 мск) 19 сентября явка на выборах депутатов Госдумы составила 43%, сообщает облизбирком.

Natadart.ru Выборы

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По 142 округу проголосовало 43,10% электората (223 334 человека), 143 округу — 45,19% избирателей (234 931 человек), 144 округу — 40,55% (197 163 избирателей).

Добавим, на 15:00 облизбирком отчитался о явке в 38,71%.