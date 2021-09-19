Курск, 19 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Курской области к 15:00 19 сентября явка избирателей составила 37,42% от общего числа включенных в списки для голосования. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

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В регионе продолжается голосование за депутатов Государственной думы РФ, Курской областной думы и представительных органов местного самоуправления.

В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 90% избирателей, внесенных в списки.