Белвью, США, 19 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Valve объявила, что уберёт из Dota 2 поддержку 32-разрядных операционных систем. Публикацию разработчики разместили 18 сентября на сайте проекта игры.

Скриншот из игры Dota2

Авторы игры пояснили, что они решили пойти на такой шаг из-за того, что хотят, чтобы игра и «движок» Source 2, на основе которого она создана, оставались современными.

«Мы планируем убрать поддержку некоторых старых систем и конфигураций. Сегодня ничего не изменится, но в ближайшие месяцы мы внесем соответствующие изменения», — написала Valve.

Напомним, релиз Dota 2 состоялся 9 июля 2013 года. Это многопользовательская командная игра, в жанре боевой арены (battle arena), она была выпущена как продолжение DotA — модификации для Warcraft III: Reign of Chaos. Dota 2 в итоге стала одной из основных киберспортивных дисциплин.