Йошкар-Ола, , 17:16 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 15:00 мск 19 сентября на избирательные участки пришли 206 853 жителя республики. Показатель явки составил 38,94%, сообщает ЦИК региона.

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В лидерах по активности избирателей остается Сернурский район — здесь проголосовали 56,74% граждан, в Килемарском — 52,12% и в Юринском — 50,55%.

В Йошкар-Оле на избирательные участки пришли 34,47% от общего числа внесенных в списки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12:00 мск 19 сентября в Марий Эл проголосовали 181 350 избирателей. Явка составила 34,14% от общего числа внесенных в списки для голосования.

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