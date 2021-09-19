Курган, 19 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Курганской области по состоянию на 18:00 часов по местному времени (16:00 мск) 19 сентября явка составила 46,32% от общего числа избирателей, сообщает региональный избирком.

Пресс-служба избиркома Курганской области На избирательном участке

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Всего проголосовали 308 985 избирателей Зауралья.

Напомним, 19 сентября жители Курганской области выбирают депутатов Госдумы РФ восьмого созыва.