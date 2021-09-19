Киев, 19 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В столице Украины без нарушений общественного порядка прошел «марш равенства» «КиевПрайд — 2021», организованный ЛГБТ-сообществом. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба полиции Киева.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Полиция Украины

«Мероприятия прошли без нарушений, сейчас все запланированные акции завершились, — говорится в сообщении. — Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева».

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в ходе столкновений в Одессе пострадали около 30 сотрудников украинской полиции.

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