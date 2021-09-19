Севастополь, , 20:02 — REGNUM Трёхдневное голосование на выборах в Государственную думу РФ VIII созыва завершилось в Севастополе в 20:00 19 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ровно в 20:00 в регионе закрылись все избирательные участки, участковые комиссии приступили к подсчёту голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 17, 18 и 19 сентября проходило трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы. Избиратели проголосовали за одну из 14 политических партий, а также за кандидата по одномандатному округу. Также в городе проходили дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва по одномандатному избирательному округу №6, жители Балаклавского и Нахимовского районов выбирали депутатов представительных органов восьми внутригородских муниципальных образований. Севастополь стал одним из семи российских регионов, где можно было проголосовать дистанционно — электронным способом.