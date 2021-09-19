Ижевск, 19 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 15:00 по местному времени (14:00 мск) 19 сентября на избирательные участки пришли 40,17% граждан от общего числа внесенных в списки. Об этом сообщил глава ЦИК региона Вениамин Соломенников.

Пресс-служба ЦИК Удмуртии Избирательный участок в Удмуртии

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По активности избирателей сохраняет лидерство Селтинский район — здесь проголосовало 65,33%, в Алнашском — 61,66%, в Дебесском — 60,79%.

Максимально низкая явка наблюдается в Ленинском районе Ижевска — на избирательные участки пришли 28,58% граждан, при этом в Октябрьском районе явка составила 34,32%. Самый высокий показатель явки в городах республики зафиксирован в Воткинске — 39,78%, в Можге — 38,07%, в Глазове — 38,01% и в Сарапуле — 37,40%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12:00 по местному времени (11:00 мск) 19 сентября явка на избирательные участки в Удмуртии достигла 34,76%. В Ижевске явка составляет от 23,78% до 28,94%.