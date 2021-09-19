Симферополь, 19 сентября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Трёхдневное голосование на выборах в Государственную думу РФ VIII созыва завершилось в Республике Крым по данным на 20:00 19 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы

Ровно в 20:00 в регионе закрылись все избирательные участки. В комиссиях приступили к подсчёту голосов. На 18:00 явка в регионе составила 47,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 17, 18 и 19 сентября проходило трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы. Крымчане, помимо депутатов в Госдуму, выбирали депутата Феодосийского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2, депутата Ялтинского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и № 13, депутатов Уютненского сельского совета Сакского района Республики Крым второго созыва.