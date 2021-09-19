Салехард, , 17:00 — REGNUM На Ямале 19 сентября к 18:00 по местному времени (16:00 мск) проголосовали 64,87% от общего числа избирателей. Об этом сообщает региональный избирком.

Пресс-служба избиркома ЯНАО

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К финишу голосования лидером по явке стал Красноселькупский район, где проголосовали 89,13% от общего числа избирателей. Самая низкая явка наблюдается на избирательных участках в Ноябрьске — 56,59%.

Напомним, на Ямале проходит последний день больших трёхдневных выборов депутатов Госдумы РФ и Тюменской облдумы.

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