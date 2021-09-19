Мадрид, , 16:58 — REGNUM Посол России в Испании Юрий Корчагин завил, что Россия выступает за территориальную целостность страны и не предоставляет убежище каталонским сепаратистам. Об этом дипломат сообщил во время общения с журналистами.

Заявление последовало в ответ на публикацию в New York Times в которой утверждалось, что Москва контактирует с соратниками бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

«Почему испанцы, которые, казалось бы, должны владеть информацией, тоже все это перепечатывают. Это не может не вызывать удивления и негодования», — выразил удивление Корчагин.

Напомним Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там референдума о независимости в 2017 году. После этого он покинул Испанию и переселился в Бельгию.