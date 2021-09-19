Киев, 19 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 3983 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 19 сентября сообщает украинский минздрав.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 348 381.

Кроме того уточняется, что за минувшие сутки на Украине от COVID-19 скончались 46 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 54 875.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 230 852 человек вылечились от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 6,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: На Украине за сутки выявили свыше 3,8 тыс. носителей SARS-CoV-2