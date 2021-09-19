Екатеринбург, 19 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Свердловской области завершилось трёхдневное голосование на выборах в Государственную думу, региональное Законодательное собрание и ряд органов местного самоуправления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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Избирательные участки закрылись в 20:00 19 сентября (время местное).

В регионе функционировали 2486 постоянных и 10 временных избирательных участков. Они были открыты 17−19 сентября с 8:00 до 20:00.