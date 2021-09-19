Архангельск, 19 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки коронавирус выявили у 270 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Случаи заболевания выявлены в областном центре (+64), Северодвинске (+62), Котласе (+25), Плесецком районе (+22), Коряжме (+19), Новодвинске (+9), а также в Вельском Холмогорском, Коношском, Пинежском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 20 174 случаев заболевания COVID-19.