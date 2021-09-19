Берн, 19 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированный на ноябрь визит в Швейцарию после отказа Берна от покупки французских истребителей, сообщают 19 сентября швейцарские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

По утверждению изданий Sonntags Zeitung и Le Matin Dimanche, об отмене визита президент Франции заявил через посла республики.

Ранее планировалась встреча Макрона с президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Официальный визит Макрона готовился около шести месяцев.

По некоторым данным, при этом Макрон ввёл запрет на все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне до лета 2022 года.

Отмечено, что причиной таких действий Парижа стало решение Швейцарии о закупке новых истребителей для своих ВВС — Берн предпочёл американские истребители F-35, хотя ранее обсуждался вариант приобретения французских истребителей Rafale на сумму более $6 млрд.