Рязань, 19 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Более 10 тысяч фейков о нарушениях в ходе голосования зафиксировали в Центре общественного наблюдения за ходом выборов в Рязани, заявил 19 сентября на пресс-сессии руководитель регионального отделения Независимого общественного мониторинга, член Клуба политологов Рязанской области Александр Селиванов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

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В арсенале наблюдателей различные мобильные приложения от Ассоциации независимого общественного мониторинга, Общественной палаты РФ, специальный сайт, где аккумулируется информация с избирательных участков. До выборов для наблюдателей было организовано 33 образовательных семинара.

«Фейков о нарушениях на данный момент зафиксировано более 10 тысяч. Мы и наши наблюдатели в режиме реального времени их отрабатываем, комментируем. Хочу сказать, что мы взаимодействием абсолютно со всеми участниками избирательного процесса: с представителями партий, СМИ, наблюдателями. Постоянно получаем от них информацию, поэтому за прозрачность, легитимность и объективность выборов спокойны», — отметил Александр Селиванов.

По данным облизбиркома, явка избирателей на 15:00 19 сентября в Рязанской области составила 42,28%.