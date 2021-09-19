Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Петербурге были предприняты попытки вброса бюллетеней во время голосования за кандидатов в депутаты в Госдумы России и Законодательного собрания города. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 19 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательные бюллетени

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"Попытки вброса были, но они были предотвращены. На каждом избирательном участке дежурят сотрудники полиции», — подчеркнул представитель Горизбиркома.

В то же время он отметил, что растиражированная в социальных сетях видеозапись вброса якобы в УИК №237 в Выборгском районе Петербурга не соответствует реальной локации: в этой комиссии иные, чем на записи, мебель и пол.

«Мы внимательно отсмотрели видео. Данный участок и то действие, которое отображается там, это не Санкт-Петербург, не Выборгский район, не наш участок, это не наш субъект», — подчеркнул Кузьмин.

Что касается Приморского района и УИК №1945, то на видео оттуда с предполагаемым вбросом не запечатлен сам вброс.

«Просматривая со своих аккаунтов, мы не зафиксировали никакого нарушения, но продолжим разбираться», — подытожил Кузьмин, имея в виду просмотр записей камер видеонаблюдения, установленных на участках.

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Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о «пятой колонне» в избиркоме Северной столицы и призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в Санкт-Петербурге.

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Кроме того, она охарактеризовала как преступление произошедшее в ТИК №27 в Московском районе Петербурга.