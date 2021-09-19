Москва, 19 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Обратить внимание ЦИК на массовые факты пометок в списках избирателей в Свердловской области просит лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Флаг Свердловской области

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«Почти во всех участковых комиссиях на списках избирателей делаются отметки. Мы исходим из того, что дополнительные отметки в списках избирателей говорят о готовящихся фальсификациях. Наши наблюдатели уже написали жалобу в областную избирательную комиссию. Я прошу ЦИК также обратить внимание на этот факт и оперативно пресечь эти нарушения», — заявил Миронов.

Вносить пометки в списки избирателей прямо запрещено законом, подчеркнул депутат Госдумы.

По его словам, члены участковых комиссий объясняют, что ведут учет пенсионеров для некоммерческой благотворительной организации, которая будет выдавать пожилым гражданам карты со скидками в супермаркетах.

«У меня вопрос: избирательные комиссии Свердловской области, на каком основании вы заключаете такие договоры с неким некоммерческим фондом? Особенно с учётом того, что параллельно идёт сбор персональных данных пенсионеров, которые приходят голосовать на участки», — отметил Миронов.

Кроме того, на ряде участков зафиксировано, что избиратели, которые голосуют по открепительным удостоверениям, незаконно получают бюллетени для голосования по одномандатным округам, продолжил он.

«Такие факты могут стать основанием для отмены результатов голосования на конкретных участках», — подчеркнул парламентарий.

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