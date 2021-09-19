Бенгази, Ливия, 19 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Ливии в ходе учений столкнулись в воздухе два вертолета Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром. Об этом 19 сентября сообщил РИА Новости источник в армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По словам источника, ЧП произошло в районе Месус близ Бенгази.

«Два вертолета Ми-8 столкнулись … в ходе военных учений, — рассказал собеседник агентства. — Два члена экипажа одного из вертолетов погибли, экипаж другого вертолета выжил».

Другие подробности пока не приводятся.