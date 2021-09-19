Калуга, 19 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах в единый день голосования 19 сентября по состоянию на 15:00 в Калужской области составила 37,92% — это более 300 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным областной избирательной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование. Выборы

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Наиболее высокую явку на избирательные участки для голосования на выборах в Государственную думу РФ показали жители Мосальского, Хвастовичского, Перемышльского, Медынского, Износковского и, Жиздринского районов.

На всех 728 избирательных участках региона выборы проходят максимально организованно, с соблюдением правил санитарной безопасности, без нарушений.