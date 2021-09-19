Волгоград, 19 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил цветы к Вечному огню в Зале Славы Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Volgograd.ru Мамаев курган в Волгограде

Глава Русской православной церкви пришёл на Мамаев курган, возложил цветы и венок к Вечному огню.

После этого он оставил свою запись в Книге Памяти.

«Великая битва великого народа предопределила великую победу над фашизмом, освободив мир от страшного бесчеловечного плена и дав надежду на мирное будущее, наследниками которого стало поколение, которому принадлежу и я. Земной поклон, вечная благодарность и вечная молитвенная память», — рассказал патриарх Кирилл о содержании своей записи.

Напомним, Мамаев курган был одним из главных пунктов сражения за Сталинград в 1942 году. Его вершина в периоды наиболее ожесточённых боёв переходила из рук в руки по несколько раз за сутки.