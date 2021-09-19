Челябинск, 19 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Челябинской области к 18:00 по местному времени (16:00 мск) проголосовали 43,15% избирателей.

launedekeg.wordpress.com Выборы

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За последние три часа явка выросла почти на пять процентов. На 15:00 на составляла 38,46% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы голосуют на выборах депутатов Госдумы. Также по одному из округов идут довыборы в Заксобрание региона.