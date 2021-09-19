Нью-Йорк, США, 19 сентября 2021, 16:35 — REGNUM Американская сторона проигнорировала запрос об обеспечении безопасности территории вокруг генерального консульства России в Нью-Йорке. Об этом сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников.
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Запрос последовал в связи с тем, что в дипломатическом ведомстве расположен участок по выборам депутатов в Государственную думу России.
Напомним, выборы в Госдуму России начались 17 сентября, сегодня, 19 сентября, они завершатся в 20:00 по местному времени.