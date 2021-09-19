Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Американская сторона проигнорировала запрос об обеспечении безопасности территории вокруг генерального консульства России в Нью-Йорке. Об этом сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Запрос последовал в связи с тем, что в дипломатическом ведомстве расположен участок по выборам депутатов в Государственную думу России.

«На запрос обеспечить безопасность в случае возможных каких-то сложностей во время процедуры голосования ответа не было даже по интернету. На наше письмо не было ответа о том, будет как обычно полиция или не будет», — отметил Овсянников.

Напомним, выборы в Госдуму России начались 17 сентября, сегодня, 19 сентября, они завершатся в 20:00 по местному времени.