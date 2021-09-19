Салехард, 19 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. На Ямале в 20:00 по местному времени (18:00 мск) закрылись избирательные участки. Идёт подсчёт голосов, сообщает избирком ЯНАО.

Пресс-служба избиркома ЯНАО На ямальском избирательном участке

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Напомним, в Ямало-Ненецком автономном округе с 17 по 19 сентября 2021 года выбирали депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы.

В регионе 19 сентября к 18:00 по местному времени (16:00 мск) проголосовали 64,87% от общего числа избирателей., сообщает избирком ЯНАО.

К финишу голосования лидером по явке стал Красноселькупский район, где проголосовали 89,13% от общего числа избирателей. Самая низкая явка наблюдается на избирательных участках в Ноябрьске — 56,59%.

В ходе выборов на территории Ямала нарушений не зафиксировано. Несмотря на дождь и ветер, а кое-где и снег, ямальские избиратели были активны все три дня голосования.