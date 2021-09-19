Новосибирск, , 16:35 — REGNUM В Новосибирской области в 20:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, завершился единый день голосования. Об этом сообщил избирком региона.

Голосование Izbirkom54.nso.ru

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«Все 1996 избирательных участков закрылись, участковые комиссии начинают подсчёт голосов избирателей», — уточнили в избирательной комиссии.

Напомним, на 18:30 (время местное) сегодня, 19 сентября, явка избирателей в Новосибирской области составила 34,46%.