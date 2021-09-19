Петрозаводск, , 16:30 — REGNUM В Республике Карелия по состоянию на 15:00 в воскресенье, 19 сентября, на выборы пришли 167 855 человек, что составляет 32,96% от общего числа избирателей региона, сообщили в республиканском избиркоме.

Герб Карелии

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Избирательные участки будут открыты 19 сентября до 20:00.

В Карелии 17−19 сентября проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание республики, а также в муниципальные органы власти, в том числе выборы в Петрозаводский городской Совет.

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