Севастополь, , 16:28 — REGNUM Чуть более 40% избирателей приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ на 15:00 19 сентября Севастополе, сообщили в избиркоме города.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На 15:00 в Севастополе на участках проголосовали 37,87% избирателей, а с учетом проголосовавших дистанционно всего в выборах приняли участие 40,7% горожан.

Добавим, что по данным портала дистанционного голосования, в Севастополе из избирателей, зарегистрировавшихся на электронные выборы, проголосовали уже 87%.

В России проходит трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы. Избирательные участки закроются в 20:00.