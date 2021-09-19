Саратов, 19 сентября 2021, 16:27 — REGNUM В Саратовской области явка избирателейна 15:00 (14:00 мск) 19 сентября составила 46,55%. Об этом написала избирательная комиссия Саратовской области в Instagram.
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Напомним, на 12 часов явка избирателей составила 40,98%.
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Как ранее сообщало на 15:00 в Татарии проголосовало 70,4% от общего числа избирателей.
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