Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Визу заместителю государственного секретаря США Виктории Нуланд пока что не выдали. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя 19 сентября информацию о возможности визита в Москву Виктории Нуланд.

«Визу ей (Виктории Нуланд) не выдали», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, 17 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может посетить с визитом Россию уже этой осенью.

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