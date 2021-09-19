Ульяновск, 19 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. На выборах в Ульяновской области свой гражданский долг выполнили более 371 тыс. жителей. Такие сведения приводит региональный избирком в телеграм-канале.

Ulyanovsk.izbirkom.ru На одном из избирательных участков Ульяновской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

По данным ведомства на 15 часов 19 сентября, в Ульяновской области явка составила 38,28%. В избиркоме уточняют, что свой выбор сделали 371 156 избирателей.

Напомним, что в первые два дня голосования, 17 — 18 сентября, на участки пришли 26,04% избирателей, или 252 119 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выбирают депутатов Госдумы России и губернатора региона. Кроме того, идут довыборы в трёх районах.