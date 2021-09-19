Новосибирск, , 16:23 — REGNUM В Новосибирской области явка избирателей на 18:30 (время местное) сегодня, 19 сентября, составила 34,46%. К этому времени проголосовали 744 953 новосибирца. Такие данные приводит избирком региона.

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Явка по избирательным округам: округ №135 — проголосовали 187 745 избирателей (34,80%); округ №136 — проголосовали 186 374 избирателя (33,53%); округ №137 — проголосовали 199 611 избирателей (38,40%); округ №138 — проголосовали 171 223 избирателя (31,34%).

Явка по городу Новосибирску — 27,72% (проголосовали 336 832 избирателя).