Москва, , 16:25 — REGNUM Количество фейков на выборах может расти, но их содержание становится более топорным и примитивным, заявил 19 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM федеральный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков.

Фейки Eamon Curry

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«Мы начали мониторинг еще на стадиях выдвижения и регистрации кандидатов, и уже тогда понимали, что ряд недобросовестных организаций и отдельных субъектов попытаются распространять в СМИ и соцсетях недостоверную информацию о ходе выборов. Иллюзий мы не питали, что фейки будут присутствовать в течении голосования, поскольку это кульминационная стадия избирательного процесса», — подчеркнул волонтер.

По словам Пескова, фиксируемая наблюдателями общая деградация провокаций и фейков носит позитивный характер, поскольку позволяет оперативно их выявлять и развенчивать, и тем самым не допускать того, чтобы подобными манипуляциями кто-то вводил российских избирателей в заблуждение.

Координатор ассоциации наблюдателей разъяснил механизмы работы волонтеров. Помимо собственно наблюдателей, в рамках ассоциации работает экспертное сообщество, плотная кооперация волонтеров и экспертов позволяет своевременно реагировать на возможные инциденты.

Как пояснил Песков, наблюдатель может предоставить все необходимые материалы с места событий, а эксперт высказать свое профессиональное суждение, объяснить правовую сторону произошедшего. Чаще всего, это приводит к тому, что в основе конфликта лежало неверное трактование законодательства.

Ранее стало известно, что Заместитель главы Общественной палаты Москвы, председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов снова допустил нарушение законодательства о выборах. Венедиктов на своем телеграм-канале aavst55 опубликовал данные exit-pool на выборах в Госдуму на 12:00 по московскому времени, которые, как он сам пишет, «украл со Старой площади».

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