Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Явка петербуржцев в третий день голосования за кандидатов в депутаты Госдумы России на 12 часов дня 19 сентября составила 23,4%. Об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Явка на выборах в Законодательное собрание города по состоянию на полдень последнего дня голосования составила 21,8%.

В Петербурге открыты для избирателей 1940 участков. Избиратели голосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы VIII созыва и кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва. Кроме того, проходят выборы депутатов муниципального совета в муниципальном округе Автово и повторные выборы депутатов в муниципальном округе Ланское.

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